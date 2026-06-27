Партию колбасных изделий «из будущего» запретили к ввозу в Псковскую область

17:28, 27 июня 2026, ПАИ

Партию копчёных и сыровяленых колбасных изделий общим весом 13,5 тонны запретили к ввозу в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы проверили груз в автомобильном пункте пропуска «Убылинка». В ходе ветеринарного контроля специалисты ведомства установили несоответствие даты производства продукции в ветеринарном сертификате и на потребительской упаковке (26 мая 2026 года) и даты производства на этикетке транспортной упаковки (26 мая 2027 года). Партия произведена в Сан-Марино.

Ввоз партии колбасы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещён, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращён на сопредельную территорию.