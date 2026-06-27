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Общество

В Палкинском округе проводят обработку очагов борщевика Сосновского

В Палкинском муниципальном округе проведут обработку очагов борщевика Сосновского, сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

С 27 по 29 июня запланированы работы по химической обработке борщевика Сосновского вблизи границ населённых пунктов: посёлка Палкино, деревень Слопыгино, Полены, Прахново, Выстрелово, Бряцы и Воронино. До 1 июля 2026 года будет обработано в общей сложности 36,9 гектара земель сельскохозяйственного назначения.

Для борьбы с сорняком используют гербицид «Магнум, ВДГ». Препарат внесён в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации, относится к третьему классу опасности (малоопасные вещества, низкий уровень риска). Для пчёл гербицид также имеет третий класс опасности. По данным производителя, вещество малотоксичное и не оказывает вредного воздействия на человека, животных, птиц, рыб, насекомых и почвенные микроорганизмы.

Жителей просят во время обработки воздержаться от сбора грибов, ягод и трав, а также от выпаса скота. Пчеловоды должны соблюдать время изоляции пчёл в ульях.

Ответственность за обработку земельных участках от борщевик несут их правообладатели (на землях в собственности физических и юридических лиц), а на арендованных территориях – арендаторы.

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