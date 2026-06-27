До +32 градусов прогнозируется в Псковской области 28 июня

17:03, 27 июня 2026, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков прогнозируется на территории Псковской области 28 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +27 до +32 градусов. Атмосферное давление низкое.