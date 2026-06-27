До +32 градусов прогнозируется в Псковской области 28 июня
Переменная облачность без существенных осадков прогнозируется на территории Псковской области 28 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +27 до +32 градусов. Атмосферное давление низкое.
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