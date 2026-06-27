С 1 июля вводится однополосное движение на круге между Инженерной и Индустриальной в Пскове
Однополосное движение вводится на круге на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове с 1 по 31 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
В период с 17:00 до 08:00 ограничения будут сниматься. Меры вводятся в связи с проведением дорожных работ.
Ранее сообщалось, что дублёр Крестовского шоссе перекроют в Пскове с 13 июля.
Регэтап всероссийского марафона «Земля спорта» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
С 1 июля вводится однополосное движение на круге между Инженерной и Индустриальной в Пскове