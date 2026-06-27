Регэтап всероссийского марафона «Земля спорта» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
Региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 27 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
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Фото: ПАИ / Екатерина Иванова
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Фото: ПАИ / Екатерина Иванова
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Фото: ПАИ / Екатерина Иванова
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Фото: ПАИ / Екатерина Иванова
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Фото: ПАИ / Екатерина Иванова
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Фото: ПАИ / Екатерина Иванова
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Фото: ПАИ / Екатерина Иванова
В 13:00 состоялось торжественное открытие спортивного события, после которого прошёл флешмоб «Разминка».
Участники выполнили испытания комплекса «Готов к труду и обороне». После настало время музыкальной паузы – зрителям представили выступления творческих коллективов и показательные номера спортивных коллективов.
Сейчас проходят соревнования по силовому экстриму и семейная эстафета.
Для зрителей на протяжении всего мероприятия работает фотозона и организованы различные активности.
Регэтап всероссийского марафона «Земля спорта» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
С 1 июля вводится однополосное движение на круге между Инженерной и Индустриальной в Пскове