Регэтап всероссийского марафона «Земля спорта» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

16:12, 27 июня 2026, ПАИ

Региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 27 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: ПАИ / Екатерина Иванова



Фото: ПАИ / Екатерина Иванова



Фото: ПАИ / Екатерина Иванова



Фото: ПАИ / Екатерина Иванова



Фото: ПАИ / Екатерина Иванова



Фото: ПАИ / Екатерина Иванова



Фото: ПАИ / Екатерина Иванова













В 13:00 состоялось торжественное открытие спортивного события, после которого прошёл флешмоб «Разминка».

Участники выполнили испытания комплекса «Готов к труду и обороне». После настало время музыкальной паузы – зрителям представили выступления творческих коллективов и показательные номера спортивных коллективов.

Сейчас проходят соревнования по силовому экстриму и семейная эстафета.

Для зрителей на протяжении всего мероприятия работает фотозона и организованы различные активности.