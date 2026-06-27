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Александр Котов – молодёжи: Ваша целеустремлённость и инициатива – вклад в будущее и процветание нашей великой Родины

От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области председатель регионального парламента Александр Котов поздравил молодое поколение с Днём молодёжи.

Александр Котов. Фото: ПАИ

«Этот день объединяет всех, кто молод душой, полон надежд и готов к покорению новых вершин. Сегодня перед молодым поколением открываются поистине безграничные возможности для самореализации. Современный мир динамичен и технологичен. Он предлагает уникальные инструменты для творчества, науки и бизнеса. Однако этот же мир требует от человека не только глубоких фундаментальных знаний, но и умения быть гибким. Способность быстро адаптироваться к переменам, критически мыслить и находить нестандартные решения становится ключевым навыком», – говорится в поздравлении.

Он подчеркнул, что целеустремлённость и инициатива – это не просто личные качества, а прямой, самый ценный вклад в собственное успешное будущее и в процветание великой Родины. Государство сегодня как никогда заинтересовано в активной, думающей и неравнодушной молодёжи.

«Нам необходимы квалифицированные специалисты, мотивированные профессионалы и патриоты, которые связывают своё личное будущее с Россией. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать условия, при которых ваши таланты будут востребованы дома, а амбиции найдут достойное применение на благо родного края и всей страны», – отметил Александр Котов.

Он пожелал, чтобы молодому поколению всегда сопутствовала удача и рядом всегда были надёжные наставники и единомышленники.

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