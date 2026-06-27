Михаил Ведерников: Молодёжь нашего региона – это реальная сила

13:34, 27 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с министром молодёжной политики региона Дмитрием Яковлевым ключевые направления работы c молодёжью и промежуточные итоги года. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.

Отмечена высокая активность молодёжи региона в грантовых конкурсах: поддержку Росмолодёжи получили уже три проекта. Кроме того, подведены итоги регионального конкурса НКО в сфере национальной политики — финансовую поддержку в объёме почти 4,4 миллиона рублей получат десять инициатив. Проекты направлены на сохранение культурного наследия, укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание.

Особое внимание уделено подготовке к празднованию Дня молодёжи. Основное мероприятие пройдёт 27 июня в Финском парке в Пскове. С 16:00 начнётся фестиваль в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». В программе – десять тематических зон, лекции, мастер‑классы и выступления творческих коллективов. Хедлайнером фестиваля станет певец Zvonkiy, его выступление запланировано на 20:00.

Также отмечена значимая роль волонтёров в общественной жизни региона: почти 850 добровольцев содействовали жителям в голосовании за благоустройство территорий, благодаря их работе собрано порядка 62 тысяч голосов.

«Молодёжь нашего региона – это реальная сила, и я искренне благодарен каждому, кто вкладывается в развитие Псковской области», – подчеркнул Михаил Ведерников.