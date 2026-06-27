Фестиваль «Довмонт Псковский» стартовал в Пскове

12:00, 27 июня 2026, ПАИ

Фестиваль «Довмонт Псковский» стартовал в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фестиваль пройдёт в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В год юбилея Псковского музея вход на фестиваль – свободный, вход на территорию Псковского кремля – согласно действующему прайсу. Полную программу можно увидеть по ссылке.

О главной идее фестиваля рассказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).