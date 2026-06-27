Псковичей приглашают на показ фильма «Довмонт»

12:10, 27 июня 2026, ПАИ

На показ документального фильма режиссёра Романа Рыжова «Довмонт» (12+), который пройдёт в Пскове сегодня, 27 июня, приглашают псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.

Площадкой показа фильма станет историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва. Начало в 18:00.

Напомним, 28 ноября 2025 года в Пскове состоялось торжественное открытие первого в мире памятника князю Довмонту. Фильм расскажет о создании монумента и о ключевых событиях жизни выдающегося правителя.

Князь Довмонт (в крещении Тимофей), правивший во второй половине XIII века, вошёл в историю как мудрый политик, талантливый военачальник и духовный лидер. В период, когда русские земли испытывали жесточайшее давление с запада – натиск Ливонского ордена, а с востока нарастала угроза ордынского владычества, он сумел не только защитить Псков, но и превратить его в оплот независимости.

Вход на киносеанс бесплатный.

Ранее сообщалось, что выставка «Князь Довмонт», посвящённая 760-летию вокняжения в Пскове святого благоверного Довмонта-Тимофея, открылась в Приказной палате Псковского кремля.