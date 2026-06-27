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Российские учёные научились прогнозировать ледовые удары за час до события

Учёные в Крымской астрофизической обсерватории разработали метод краткосрочного прогнозирования ледовых ударов – резких и разрушительных деформаций ледяного покрова в замёрзших акваториях. Технология позволяет предупреждать об опасности за 60–90 минут с погрешностью не более 60 секунд, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Как пояснил заместитель директора по научной работе обсерватории Александр Вольвач, исследования проводились весной на Байкале. Основная причина ледовых ударов – резкие суточные колебания температуры, из-за которых лёд расширяется, создавая колоссальное внутреннее напряжение.

Специалисты установили во льду тензометрические датчики и выявили три группы предвестников разрушения. Первые сигналы появлялись за 60–80 минут до ледового удара, вторые – за 10–30 минут, третьи – за 1–5 минут. Метод также может применяться для прогнозирования схода лавин, камнепадов и разрушения зданий.

По словам заместителя директора по научной работе Крымской астрофизической обсерватории Александра Вольвача, разработанная российскими учёными технология прогнозирования ледовых ударов будет востребована на Северном морском пути, где по льду регулярно перемещаются люди и техника.

В арктических регионах лёд может внезапно разрушаться, что создаёт угрозу для рыбаков и туристов, для переправ и береговых сооружений. Заблаговременное информирование о грядущей угрозе позволит снизить риск для людей и объектов, добавил специалист.

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Российские учёные научились прогнозировать ледовые удары за час до события

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