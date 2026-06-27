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Спорт

Чемпионат Псковской области по велоспорту проходит в Мальской долине

Первый этап чемпионата Псковской области по велосипедному спорту проходит в Мальской долине сегодня, 27 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Афиша предоставлена организаторами

В программе мероприятия запланированы соревнования по маунтинбайку, кросс-кантри и веломарафон.

Сорвенования проводятся на лесных тропах, бездорожье в Печорском округе. Специфика трассы – пересечённая местность, просёлок, брусчатка, асфальт, броды, мостки. На участке дистанции присутсвуют спуски и подъёмы.

В каждой возрастной категории будут вручены кубки победителям, а медали и грамоты получат как победители, так и призёры.

Кроме того, отметим, что второй этап чемпионата состоится в августе.

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