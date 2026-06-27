Российские учёные создали модель сетчатки для испытаний генной терапии слепоты

19:23, 27 июня 2026, ПАИ

Исследователи из Центра живых систем МФТИ разработали метод культивирования фрагментов донорской сетчатки человека для тестирования вирусных векторов в генной терапии. Технология позволит ускорить и сделать безопаснее разработку методов лечения слепоты, вызванной дегенерацией фоторецепторов, пишет газета «Известия».

Фрагменты сетчатки получают посмертно, затем их помещают на мембранные вставки в питательный раствор, создавая условия, близкие к естественным. Ткань сохраняет жизнеспособность до двух недель. В течение первых дней на образцы наносят вирусные векторы, а через 7–14 дней определяют, в какие клетки они проникли.

Как пояснил руководитель группы генной терапии ретинопатии МФТИ Алсаллум Алмакдад, традиционное тестирование на животных часто не даёт результатов, воспроизводимых на человеке. Новая модель позволяет напрямую изучать взаимодействие вирусов с тканью человека, сохраняя сложную архитектуру и типы клеток. Метод уже можно применять в лабораторной практике.

По словам экспертов, разработанная учёными МФТИ модель культивирования фрагментов донорской сетчатки может значительно ускорить разработку методов лечения тяжёлых заболеваний глаз.

Так, директор по науке компании «Нейроимпланты Элвис» Андрей Демчинский отметил, что любой инструмент, позволяющий ускорить эксперименты, имеет высокую ценность. Возможность повысить частоту итераций и использовать более объективные методы контроля приблизит науку к созданию эффективной терапии для слепых людей.

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Антон Казанцев пояснил, что трёхмерные структуры сетчатки, выращенные в лаборатории, более жизнеспособны и точнее воспроизводят сложную организацию настоящего органа. Они позволяют изучать механизмы заболеваний и тестировать вирусные векторы, препараты и новые молекулы. При этом эксперт отметил, что процесс занимает минимум полгода, в органоиде нет сосудов и иммунных клеток, а структура сетчатки воспроизводится не полностью. На внедрение новых методов генной терапии в клиническую практику могут уйти годы.