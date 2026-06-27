233 пожара произошло в Псковской области из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования

19:19, 27 июня 2026, ПАИ

233 пожара произошло в Псковской области с начала года по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве напомнили основные правила электробезопасности. После использования электроприбора его необходимо выключить и отключить от сети. Нельзя касаться оголённых проводов или повреждённой проводки, а также перегружать электросеть.

При появлении искр, дыма или запаха пластика следует немедленно прекратить использование прибора и не пытаться устранить неисправность самостоятельно – ремонт необходимо доверять профессионалам.

Замену перегоревшей лампочки необходимо проводить только после отключения осветительного прибора. Нагревательные приборы после использования должны полностью остывать.

В МЧС подчеркнули, что соблюдение этих правил поможет предотвратить возгорания и сохранить жизнь и здоровье людей.

«Безопасность начинается с тебя», – обратились к псковичам сотрудники МЧС.