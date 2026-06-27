Семейные тайны, старые проекты и люди из прошлого: что принесёт ретро-Меркурий

23:59, 27 июня 2026, ПАИ

Способны ли вы выдержать три недели глубокого погружения? Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова рассказывает, как продуктивно прожить очередной период попятного движения Меркурия.

На этот раз Меркурий будет ретроградным с 29 июня по 23 июля. Но напоминаю, что действие периода начинается за три-четыре дня до и продолжается столько же после.

Мои постоянные читатели знают, что я категорически против демонизации ретроградного Меркурия. К попыткам всё свалить на него отношусь с иронией и по-прежнему собираю мемы.

Это просто период, у которого есть свои особенности, и их стоит учитывать при планировании дел, если вы хотите, чтобы ваши актуальные процессы выстраивались продуктивно. Если во время ретроградного Меркурия у вас происходят по-настоящему крупные неприятности, то, скорее всего, это сочетание нескольких факторов и ретро-Меркурий среди них не на первом месте. Вероятно, у вас лично активировался какой-то тяжёлый транзит либо Меркурий в гороскопе занимает выделенное положение и при этом очень напряжён.

Но мелкие накладки в период своей ретроградности Меркурий вполне способен устроить. Поэтому вкратце напомню технику безопасности.

Если вы подписываете договор, учитывайте, что потом его условия будут пересмотрены. По этой причине в период ретроградного Меркурия не рекомендуют устраиваться на новую работу или хотя бы повременить с подписанием документов. Кому приятно будет потом узнать, что он не так понял по поводу премий? В целом риск наделать ошибок при отчётности или аналитике вырастает. Если вы в принципе работаете с информацией, фильтруйте входящий поток тщательнее: искажений и просто недостоверной информации будет больше. Также возрастает риск что-то неверно понять или не услышать. При отправке посылок, корреспонденции, заказе товаров вырастает время ожидания, происходит больше путаницы и накладок. Можно ожидать ещё большего количества отменённых или задержанных рейсов, учитывайте это при планировании путешествий.

Период ретроградности планеты нужен для того, чтобы замедлиться, вернуться в прошлое, исправить ошибки, что-то доработать, порефлексировать, переоценить и переосмыслить важные вещи.

У каждого периода ретроградности есть свои особенности. В этот раз Меркурий движется по знаку Рака и обращает нас к темам дома, семьи, родственников, своих корней, наследия и к внутренним глубинам.

Если вы, к примеру, интересуетесь историей своей семьи или давно хотели попробовать составить генеалогическое древо, изучение архивов и старых документов будет очень продуктивным и принесёт интересные результаты. Вообще любые исторические и археологические изыскания, изучение старины пойдут на ура. Можно откопать антикварную вещь на чердаке бабушкиного дома или заняться реставрацией старых вещей. Вообще ретроградный Меркурий резонирует со всем, к чему применимо определение «вторая жизнь». Вы можете вдохнуть новую искру в старый затухший проект, взяться за заброшенную кандидатскую или возобновить отношения со старым деловым партнёром. Если хотите пересмотреть с кем-то существующие договорённости и внести изменения, сейчас самое время. Не удивляйтесь, если сейчас начнут появляться люди из прошлого.

Если для вас актуальна тема семейных тайн, наконец-то можно докопаться до правды. Особенно обратите внимание на период с 12 по 14 июля. Именно в это время может прийти информация, которая сыграет роль недостающего звена и позволит сложить весь пазл. То же касается и внутренних раскопок. Сейчас будет легче понять, откуда растут ноги у детских травм, или осознать неблагополучные родовые сценарии, которые тянутся на протяжении поколений, и отказаться от них, даже если эта работа не принесла в прошлом положительных результатов. Сейчас появляется шанс довести её до конца – найти нового специалиста, получить недостающую информацию из неожиданного источника или отыскать работающий лично у вас метод. Не сдавайтесь: возможно, вы в шаге от победы.

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