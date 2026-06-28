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Пропавших в 2007 году детей продолжают разыскивать в Псковской области

Пропавших в 2007 году детей из Великих Лук продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии со следственными органами работают над раскрытием тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних. Напомним, 29 января 2007 года в Великих Луках неизвестный похитил десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. Звонки граждан, которые располагают информацией, связанной с данным похищением, в полиции принимают круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

Обращаться можно по следующим телефонным номерам: (8 8112) 59-20-62, 59-22-33, 8-495-031-72-14, а также 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).

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