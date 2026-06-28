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Общество

Как защитить телефон от жары, объяснил эксперт

Как защитить свой телефон в жаркую погоду, объяснила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, рекомендуется избегать длительного нахождения устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле даже на короткое время, по возможности использовать его в тени и ограничивать выполнение тяжелых задач на открытом воздухе, рассказала эксперт.

Кроме того, следует снять плотный чехол, если устройство заметно нагрелось, поскольку он может затруднять естественное охлаждение корпуса.

При этом, если смартфон уже перегрелся, не следует пытаться резко охладить его с помощью холодильника, морозильной камеры или холодной воды. Резкий перепад температур может привести к образованию конденсата внутри корпуса и повреждению электроники, предупредила специалист. Гораздо безопаснее отключить устройство от зарядки, убрать его в прохладное затененное место и дать ему остыть естественным образом.

Эксперт напомнила, что высокая температура сама по себе не делает использование смартфона опасным, однако требует более внимательного отношения к устройству.

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