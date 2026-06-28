Началось пленарное заседание съезда партии «Единая Россия»

15:17, 28 июня 2026, ПАИ

Пленарное заседание первого этапа XXIII съезда «Единой России» проходит в Москве сегодня, 28 июня.

Напомним, в съезде принимает участие псковская делегация. В мероприятии участвуют губернатор Михаил Ведерников, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенаторы РФ от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова, делегаты от Псковской области заместитель председателя Законодательного Собрания Юрий Сорокин и глава Пскова Борис Елкин, депутаты заксобрания и гордумы, выпускники программы «Герои земли Псковской».

На пленарном заседании будут утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры для включения в списки определили жители страны в ходе открытого всенародного предварительного голосования. В Псковской области ими стали действующий депутат Госдумы от региона Александр Козловский и депутат Псковской гордумы Антон Мороз.