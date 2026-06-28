«Единая Россия» представила первую пятёрку федерального списка на выборах в Госдуму
Партия «Единая Россия» на XXIII съезде представила первую пятёрку федерального списка кандидатов на выборах в Государственную Думу 2026 года. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
В число лидеров списка вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова и военный корреспондент Евгений Поддубный.
В работе съезда принял участие президент России Владимир Путин. На площадке собрались представители всех регионов страны, в том числе ветераны специальной военной операции, Герои России, главы субъектов, депутаты, сенаторы, волонтёры и активисты.
По итогам предварительного голосования партии в список кандидатов вошли как действующие политики, так и новые общественные и общественно-политические деятели. Среди победителей праймериз оказались глава «Юнармии» Владислав Головин, военный корреспондент Ирина Куксенкова, председатель общественного совета организации «Офицеры России» Антон Цветков, тренер по дзюдо Михаил Рахлин и другие.
Выборы депутатов Государственной Думы состоятся 18–20 сентября 2026 года. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: 225 депутатов по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.
По итогам выборов 2021 года «Единая Россия» получила конституционное большинство, завоевав 324 депутатских мандата.
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