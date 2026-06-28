Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

«Единая Россия» представила первую пятёрку федерального списка на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» на XXIII съезде представила первую пятёрку федерального списка кандидатов на выборах в Государственную Думу 2026 года. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

Фото: пресс-служба «Единой России»

В число лидеров списка вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова и военный корреспондент Евгений Поддубный.

В работе съезда принял участие президент России Владимир Путин. На площадке собрались представители всех регионов страны, в том числе ветераны специальной военной операции, Герои России, главы субъектов, депутаты, сенаторы, волонтёры и активисты.

По итогам предварительного голосования партии в список кандидатов вошли как действующие политики, так и новые общественные и общественно-политические деятели. Среди победителей праймериз оказались глава «Юнармии» Владислав Головин, военный корреспондент Ирина Куксенкова, председатель общественного совета организации «Офицеры России» Антон Цветков, тренер по дзюдо Михаил Рахлин и другие.

Выборы депутатов Государственной Думы состоятся 18–20 сентября 2026 года. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: 225 депутатов по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

По итогам выборов 2021 года «Единая Россия» получила конституционное большинство, завоевав 324 депутатских мандата.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






28 июня 2026

Кандидат в Госдуму от Псковской области: Задача депутатов – помогать людям и органам исполнительной власти в их работе
28 июня 2026

На съезде «Единой России» утверждены кандидаты в Госдуму от Псковской области
28 июня 2026

Марина Быстрова: «Единая Россия» уделяет внимание поддержке молодёжи и талантливых людей
28 июня 2026

Михаил Ведерников и Антон Мороз включены в бюллетень для тайного голосования за партсписок ЕР в Госдуму
28 июня 2026

«Единая Россия» представила первую пятёрку федерального списка на выборах в Госдуму
28 июня 2026

Александр Котов: Наибольшую поддержку псковичей получила инициатива ЕР о благоустройстве территорий
28 июня 2026

Игорь Дитрих на съезде ЕР: В Псковской области принимаются беспрецедентные меры для привлечения кадров
28 июня 2026

Михаил Ведерников назвал основные направления развития региона

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...