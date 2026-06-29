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Общество

День партизан и подпольщиков отмечается в России 29 июня

День партизан и подпольщиков отмечается в России ежегодно 29 июня, пишет calend.ru. Памятная дата была установлена 10 апреля 2009 года, когда президент РФ подписал закон о внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Фото: ПАИ

Предпосылкой для выбора именно 29 июня послужило историческое событие: в этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, которая предписывала создавать партизанские отряды и диверсионные группы в занятых врагом районах, чтобы «создавать невыносимые условия для врага», преследовать и уничтожать его, срывать все мероприятия противника.

Как свидетельствуют исторические документы, действия партизан и подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более миллиона партизан – мужчины, женщины и подростки.

В этот день по всей России проходят памятные мероприятия с возложением цветов к монументам и мемориалам, музеи организуют выставки и тематические акции, чествуют ныне живущих ветеранов – партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага.

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