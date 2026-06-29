Минздрав перечислил пять привычек для сохранения здоровья в молодости

08:00, 29 июня 2026, ПАИ

Пять полезных привычек, которые важно сформировать в молодости для сохранения здоровья на долгие годы, озвучили псковичам. Соответствующий пост разместило министерство здравоохранения Псковской области в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Для продолжительной и активной жизни специалисты ведомства советуют придерживаться сбалансированного питания, регулярной физической активности, полноценного сна и отдыха, отказа от вредных привычек, а также регулярно проходить медицинские осмотры и профилактические обследования.

Подробности о каждой из привычек представлены в карточках, опубликованных минздравом.