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Общество

Минздрав перечислил пять привычек для сохранения здоровья в молодости

Пять полезных привычек, которые важно сформировать в молодости для сохранения здоровья на долгие годы, озвучили псковичам. Соответствующий пост разместило министерство здравоохранения Псковской области в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Для продолжительной и активной жизни специалисты ведомства советуют придерживаться сбалансированного питания, регулярной физической активности, полноценного сна и отдыха, отказа от вредных привычек, а также регулярно проходить медицинские осмотры и профилактические обследования.

Подробности о каждой из привычек представлены в карточках, опубликованных минздравом.

  • Что нужно для продолжительной и активной жизни
    Фото: Министерство здравоохранения Псковской области
  • Что нужно для продолжительной и активной жизни
    Фото: Министерство здравоохранения Псковской области
  • Что нужно для продолжительной и активной жизни
    Фото: Министерство здравоохранения Псковской области
  • Что нужно для продолжительной и активной жизни
    Фото: Министерство здравоохранения Псковской области
  • Что нужно для продолжительной и активной жизни
    Фото: Министерство здравоохранения Псковской области

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