Форум «Фронт в тылу врага» прошёл в Гдовском районе

08:20, 29 июня 2026, ПАИ

Четвёртый форум «Фронт в тылу врага», посвящённый Дню партизан и подпольщиков, прошёл в селе Ямм Гдовского района. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Гдовская заря».

Мероприятие открылось митингом у памятника юному партизану Лёне Богданову. Директор Яммской школы Александр Сосницкий рассказал о герое, отдавшем жизнь за свободу Родины в возрасте 22 лет. Затем состоялось шествие «Бессмертного партизанского полка»: участники возложили цветы к памятнику партизанам и подпольщикам в центре села, а также к монументам на центральном братском захоронении. В этот день на братском захоронении были преданы земле останки двух партизан.

Также в рамках форума прошла конференция, на которой можно было ознакомиться с исследовательскими работами, посвящёнными партизанскому движению. Завершился форум концертом студии «Чернево Арт». На церемонии присутствовали не только местные жители, но и гости из разных городов и районов Псковской области.