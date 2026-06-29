Форум «Фронт в тылу врага» прошёл в Гдовском районе
Четвёртый форум «Фронт в тылу врага», посвящённый Дню партизан и подпольщиков, прошёл в селе Ямм Гдовского района. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Гдовская заря».
Мероприятие открылось митингом у памятника юному партизану Лёне Богданову. Директор Яммской школы Александр Сосницкий рассказал о герое, отдавшем жизнь за свободу Родины в возрасте 22 лет. Затем состоялось шествие «Бессмертного партизанского полка»: участники возложили цветы к памятнику партизанам и подпольщикам в центре села, а также к монументам на центральном братском захоронении. В этот день на братском захоронении были преданы земле останки двух партизан.
Также в рамках форума прошла конференция, на которой можно было ознакомиться с исследовательскими работами, посвящёнными партизанскому движению. Завершился форум концертом студии «Чернево Арт». На церемонии присутствовали не только местные жители, но и гости из разных городов и районов Псковской области.
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