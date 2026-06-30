Путра и лапти: как заимствования и молодёжный сленг дополняют традицию

11:41, 30 июня 2026, ПАИ

Псковская область – уникальный регион, где на протяжении веков пересекались пути различных культур и народов. Этот исторический контекст не мог не отразиться на местной речи. В этом интервью мы поговорим с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Вадимом Андреевым о диалектах, заимствованиях и молодёжном сленге.

– Псковская область – это регион, всегда находившийся на стыке разных культур. Как отражается этот исторический контекст? Какие заимствования из языков-соседей (эстонского, латышского) можно встретить в псковской речи?

– Таких слов достаточно много. Приведу пример из своей жизни. Я родился и вырос в Эстонии, но на лето всегда приезжал на родину своей мамы, в деревню Молоди Гдовского района. И мой дед, встречая меня, каждый раз говорил: «О, наш путреник приехал!». Звучало это как-то обидно, и я обижался. Оказывается, путрениками он называл всех эстонцев, потому что эстонцы ели путру, кашу из муки. В этой местности до войны было много эстонских хуторов, и русские жители хорошо знали быт своих соседей. Путра – слово, заимствованное из эстонского языка.

– Какие слова в псковских говорах могут рассказать нам о быте наших предков лучше, чем учебник?

– Таких слов очень много. В науке они называются «этнографизмы». Приведу пример. Повседневная обувь крестьян с незапамятных времён – лапти. По записям, сделанным в разных районах нашей области, можно увидеть, что лапти были в ходу ещё в XX веке, а их названия точно указывают, из какого материала они делались: берестяники, лычники, веревочники, пакленники и другое. Чем вам не история?

– Почему важно изучать диалекты?

– Сохранить диалекты невозможно. Литературный язык их вытесняет и почти вытеснил. Что касается изучения – это сфера учёных и студентов-филологов. Но многие диалектные слова и корни помогают восстановить утраченное в литературном языке. Например. Существует фразеологизм «по городам и весям» (повсюду). Что такое весям? Оказывается, в древнерусском языке слово «весь» обозначало «деревня», но оно уже давно вышло из употребления. А вот в Печорском районе зафиксировано слово «веска» именно в том самом, старом значении. Но веска – это уменьшительное от весь. Получается, что современный фразеологизм первоначально обозначал: по городам и деревням.

– В настоящее время часто ли в речи встречаются диалектные слова?

– К примеру, в речи городской молодёжи диалектные слова вообще не встречаются. А в деревенской – только в тех случаях, когда ребёнок рос в общении с диалектоносителями (бабушками, дедушками). Но и в этих случаях человек знает эти слова, понимает их и даже использует в общении с пожилыми людьми, но не пользуется ими в общении со сверстниками.

– Как вы относитесь к таким явлениям, как молодёжный сленг и чрезмерное использование англицизмов в речи?

– Молодёжный сленг – это явление временное, вызванное стремлением выразиться ярко и необычно. Ничего плохого в этом нет. Каждое новое поколение значительно меняет состав сленговых единиц. Уходят старые, приходят новые. А у тех, которые остались, есть все шансы закрепиться в разговорной речи и стать обычными языковыми единицами.

– Заимствование – естественный процесс развития языка или угроза его самобытности?

– Русский язык легко воспринимает и «перемалывает» слова из чужого языка. Его морфологическая и словообразовательная системы делают из заимствованного слова вполне русские по внешнему виду. Появляется, например, английское слово «хейт» – и почти сразу оно обрастает однокоренными словами: хейтушка, хейтушечка, хейтить, хейтануть, хейтовать, захейтить, отхейтить, похейтить, перехейтить, подхейтить, хейтануться, хейтовый и другие (чем не русские слова?!). Так что русский язык в этом смысле неубиваем.

– Как вы относитесь к попыткам «очистить» язык от всего «неправильного»?

– Тут мы должны помнить о том, что существует литературный язык (подчинённый нормам и правилам), который даёт представление о том, что нормативно, что нет, это фиксируется в разных словарях. Но существует и разговорная речь в разных её проявлениях. Здесь отношение к «неправильностям» более свободное (именно разговорная речь является лабораторией, указывающей, в каком направлении будет развиваться язык). Многое в литературном языке раньше было ненормативным.