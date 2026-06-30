38 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

12:39, 30 июня 2026, ПАИ

38 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области с 22 по 28 июня, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Из 38 выездов восемь пришлись на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, шесть – на идентификацию взрывоопасных предметов, два – на происшествия на водных объектах, один – на поиск людей в природной среде, 16 вызовов признаны ложными, ещё пять отнесены к категории «прочие».

При ликвидации последствий ДТП спасатели оказали первую помощь одному человеку, его в итоге удалось спасти. В рамках выездов на водные объекты был извлечён один труп.

Напомним, с 15 по 21 июня на территории Псковской области зарегистрировано 37 выездов.