38 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю
38 выездов совершила аварийно-спасательная служба Псковской области с 22 по 28 июня, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».
Из 38 выездов восемь пришлись на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, шесть – на идентификацию взрывоопасных предметов, два – на происшествия на водных объектах, один – на поиск людей в природной среде, 16 вызовов признаны ложными, ещё пять отнесены к категории «прочие».
При ликвидации последствий ДТП спасатели оказали первую помощь одному человеку, его в итоге удалось спасти. В рамках выездов на водные объекты был извлечён один труп.
Напомним, с 15 по 21 июня на территории Псковской области зарегистрировано 37 выездов.
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