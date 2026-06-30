Судья Псковского областного суда Надежда Белоногова ушла в почётную отставку
Судья Псковского областного суда Надежда Белоногова ушла в почётную отставку. Торжественная церемония проводов состоялась 30 июня, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Надежда Белоногова проработала в должности судьи Псковского областного суда более 20 лет. Председатель суда Олег Лазарев от имени коллектива поздравил коллегу с почётной отставкой, поблагодарил за многолетний добросовестный труд и пожелал здоровья, благополучия и успешной реализации планов на новом жизненном этапе.
В ответном слове Надежда Белоногова поблагодарила коллег за совместную работу.
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