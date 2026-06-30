27 млн рублей выделили на переоснащение Противопожарного лесного центра Псковской области

12:41, 30 июня 2026, ПАИ

27 млн рублей получил региональный Противопожарный лесной центр в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в группе Порховского лесничества в соцсети «ВКонтакте».

На эти средства уже приобретены и работают лесопожарный трактор и специализированный автомобиль. В ближайшее время ожидается поступление ещё двух машин. Также обновлена система видеомониторинга, заключён контракт на поставку четырёх новых ёмкостей для оснащения лесопожарной техники.

«Такие обновления позволяют быстрее обнаруживать возгорания, оперативнее реагировать на лесные пожары и эффективнее защищать леса Псковской области», – отметили в лесничестве.

Напомним, в 2024 году благодаря президентскому нацпроекту «Экология» автопарк центра пополнили два вездехода «Тингер», а годом ранее по тому же нацпроекту закупили пять малогабаритных мотопомп и 110 напорных пожарных рукавов.