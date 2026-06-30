Более шести гектаров леса восстановили в Псковской области за год

12:47, 30 июня 2026, ПАИ

Около 6,3 тысячи гектаров леса восстановили в Псковской области за год, цифра превысила плановые показатели на 5 %. Об этом сообщается в группе Псковского лесничества в соцсети «ВКонтакте».

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В 2026 году объём лесовосстановительных работ планируется увеличить до 6,5 тысячи гектаров. Как отмечается в сообщении, это поможет сохранить лесные богатства Псковской области и обеспечить благоприятную экологическую обстановку для жителей региона.

«В рамках программы создают объекты лесного семеноводства, а также оснащают лесопожарные формирования современной техникой и оборудованием», – отметили в лесничестве.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».