Новые коворкинг-центры и молодёжные пространства появятся в Псковской области

12:45, 30 июня 2026, ПАИ

11 проектов из девяти муниципалитетов Псковской области стали победителями конкурса в рамках молодёжного инициативного бюджетирования. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики региона.

«Идеи, предложенные самой молодёжью, скоро превратятся в реальные пространства и события», – отметили в министерстве.

В частности, в Новоржевском районе победил проект по созданию молодёжного коворкинг-центра «Своя среда». Размер выделенных средств составил 370 тысяч рублей.

В Гдовском районе появится «Пространство первых» – проект получил финансирование более чем 340 тысяч рублей.

Также победителем конкурсного отбора стал проект по созданию клубного формирования для молодёжи «Техномир» в Дедовичском районе. Финансирование проекта составило 500 тысяч рублей.

В Порховском районе победителями стали сразу два молодёжных проекта: «Стрит-синема» (500 тысяч рублей) и «Стиль в одежде: мерч для разновозрастного военно-патриотического отряда «Миротворцы» (298 тысяч рублей).

Два проекта получат финансирование и в Опочецком районе. Здесь появится молодёжный коворкинг-клуб «Созвездие» и студенческий коворкинг «Вместе». На реализацию обоих проектов будет выделено по 500 тысяч рублей.

Кроме того, в Печорском районе финансирование в размере 495 тысяч рублей получит проект «Струна жизни», а в Локнянском районе такую же сумму для реализации получит проект «Возрождение творческой площадки в поселковом парке».

Также по полмиллиона в рамках инициативного бюджетирования будет выделено на проекты «Творцы добрых дел» в Усвятском районе и «Связь поколений: вклад в будущее» в Псковском районе.

«Инициативное бюджетирование даёт молодым людям реальную возможность влиять на развитие своих территорий – от коворкингов и клубов до творческих пространств и патриотических проектов», – отметили в министерстве молодёжной политики региона.