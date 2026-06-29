Псковичи назвали самые нежелательные профессии для своих детей

09:33, 29 июня 2026, ПАИ

Жители Пскова чаще всего не хотели бы, чтобы их дети в будущем работали дворниками. Такой вариант назвали 11% участников опроса, сообщает сервис SuperJob.

На втором месте среди самых нежелательных профессий оказались рабочие специальности – их выбрали 7% респондентов. Замыкают тройку полицейские и чиновники: каждую из этих профессий назвали по 6% опрошенных.

Еще по 4% псковичей не хотели бы, чтобы их дети работали уборщиками или продавцами. Столько же респондентов считают нежелательной профессию учителя или воспитателя. Военную карьеру для своих детей не рассматривают 4% участников исследования.

По 3% опрошенных не хотели бы видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами. Реже всего среди нежелательных профессий называли артистов, официантов, грузчиков и курьеров – по 2% голосов. Профессию юриста упомянул лишь 1% респондентов.

При этом 14% жителей города заявили, что готовы поддержать любой профессиональный выбор своих детей.

Опрос также показал различия во взглядах мужчин и женщин. Мужчины чаще опасаются, что их дети станут чиновниками, полицейскими или водителями. Женщины чаще выражают беспокойство по поводу профессий разнорабочего, уборщика, продавца или бухгалтера.