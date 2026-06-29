Качество мобильной связи улучшили в псковской деревне Родина

14:21, 29 июня 2026, ПАИ

ПАО «МТС» прокачало сеть в деревне Родина Псковского района. В результате проведённых работ для более чем семи тысяч жителей населённого пункта улучшилось качество голосовой связи и мобильного интернета, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

За счёт установки нового телеком-оборудования компания расширила покрытие сети LTE и обеспечила более стабильный сигнал на территории Родины. Улучшения затронули жителей частных и многоквартирных домов и новостроек, а также сотрудников аграрных и сельскохозяйственных предприятий, которые работают в Родине и её окрестностях.

Родина – один из крупнейших населённых пунктов Псковской области, который фактически является пригородом Пскова. Здесь активно развиваются жилые кварталы, строятся новые дома, работают аграрные предприятия и научные организации. Благодаря новому телеком-оборудованию для местных жителей и тех, кто ежедневно приезжает сюда на работу, стали доступны все современные цифровые сервисы: онлайн-сервисы, государственные порталы, мессенджеры.

«Мы последовательно улучшаем телеком-инфраструктуру в Псковской области. Ранее наша компания установила новое оборудование в деревне Спицино у Чудского озера, улучшила покрытие в районе торговых центров «Империал» и «ПИК-60» в столице региона. Пригороды Пскова – это активно развивающиеся территории с интенсивной застройкой. Запуск новой базовой станции в деревне Родина позволил не только повысить качество голосовой связи и мобильного интернета для жителей, но и предусмотреть дополнительный запас ёмкости сети для новых абонентов», – прокомментировал директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.