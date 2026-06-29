Более 300 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

14:32, 29 июня 2026, ПАИ

35 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

С 22 по 28 июня росгвардейцы выявили четыре административных правонарушения, изъяли 19 единиц оружия и 302 боеприпаса.

В центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напомнили гражданам, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, что необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.