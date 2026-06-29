Великолучанина наградили за предотвращение теракта

14:46, 29 июня 2026, ПАИ

Сотрудника частной охранной организации «Байкал» Игоря Захарова наградили почётной грамотой администрации Великих Лук за предотвращение террористического акта. Об этом сообщили в официальном канале администрации города на платформе MAX.



Фото: из канала администрации Великих Лук в MAX



Фото: из канала администрации Великих Лук в MAX



Фото: из канала администрации Великих Лук в MAX





1 сентября 2025 года около 11:40 в здании администрации города неизвестный попытался совершить поджог. Благодаря своевременным и профессиональным действиям Захарова преступный умысел не был доведён до конца. Сотрудник охраны оперативно пресёк противоправные действия, предотвратив возможные последствия для жизни и здоровья граждан, находившихся в здании, а также сохранив муниципальное имущество.

Грамоту охраннику вручил глава администрации Андрей Беляев. «Призываем жителей и гостей Великих Лук сохранять бдительность и внимательность: при обнаружении подозрительных предметов, запахов, людей с подозрительным поведением или иных тревожных обстоятельств немедленно сообщайте в экстренные службы по телефону 112 или в правоохранительные органы по телефону 102», – сообщили в администрации города.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.