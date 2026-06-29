Призывники из Псковской области отправились на службу в воинские части Росгвардии

14:03, 29 июня 2026, ПАИ

Призывники из Псковской области отправились нести службу в воинские части Росгвардии. Перед отправкой юноши посетили храм Святителя Николая, где настоятель храма отец Павел благословил их на предстоящую службу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Затем в Управлении Росгвардии по Псковской области состоялась встреча призывников с начальником управления полковником полиции Денисом Бесединым. Руководитель ведомства пожелал молодым людям успешной службы и отметил важность ответственного отношения к выполнению воинского долга.

В завершение встречи полковник полиции Денис Беседин пригласил призывников после окончания службы рассмотреть возможность пополнить ряды псковской Росгвардии – в подразделениях вневедомственной охраны и ОМОН «Кром».

Перед отправкой юноши прошли тщательный отбор, который включал оценку состояния здоровья, изучение биографии и профессионально-психологическое тестирование.

Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.