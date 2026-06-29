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Общество

Пушкинский заповедник и Великолукская епархия подписали соглашение о сотрудничестве

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 29 июня, состоялось подписание соглашения между музеем и Великолукской епархией Русской православной церкви. Как сообщает служба информации музея, документ подписали директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич и епископ Великолукский и Невельский Варнава (Снытко).

В обсуждении соглашения участвовали настоятель Святогорского Свято-Успенского монастыря игумен Василий (Бурков), сотрудники учреждения культуры, представители духовенства.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Это соглашение, — рассказали в «Михайловском», — предполагает установление долгосрочных партнерских отношений, главная цель которых — развитие отечественной культуры, науки и образования, а также сохранение и популяризация исторического и культурного наследия народов России. Сотрудничество музея и епархии поможет усилить работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. Кроме того, оно создаст благоприятные условия для разработки и реализации культурно-просветительских и образовательных программ и проектов, направленных на всестороннее личностное, творческое и духовно-нравственное развитие граждан, а также на их привлечение к музейной, культурно-образовательной и историко-познавательной деятельности».

Круг возможных совместных проектов при этом может быть как угодно широким — это фестивали, конференции и круглые столы, семинары и мастер-классы, выставки, конкурсы ораторского искусства и многое другое, подчеркнули в музее.

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