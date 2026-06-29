Команда Псковской области завоевала бронзу на чемпионате по компьютерному многоборью

14:30, 29 июня 2026, ПАИ

Команда Псковской области завоевала третье место по Северо-Западному федеральному округу на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, пишет газета «Вперёд».



Фото: предоставила Наталья Гусарова



Фото: предоставила Наталья Гусарова



Фото: предоставила Наталья Гусарова



Фото: предоставила Наталья Гусарова



Фото: предоставила Наталья Гусарова









Кроме того, руководитель Пустошкинской районной библиотеки Наталья Гусарова заняла третье место в номинации «Абсолютное первенство».

Отметим, чемпионат проходил в Рязани в рамках национального проекта «Семья» и Года единства народов России.