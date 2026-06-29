Команда Псковской области завоевала бронзу на чемпионате по компьютерному многоборью
Команда Псковской области завоевала третье место по Северо-Западному федеральному округу на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, пишет газета «Вперёд».
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Фото: предоставила Наталья Гусарова
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Фото: предоставила Наталья Гусарова
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Фото: предоставила Наталья Гусарова
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Фото: предоставила Наталья Гусарова
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Фото: предоставила Наталья Гусарова
Кроме того, руководитель Пустошкинской районной библиотеки Наталья Гусарова заняла третье место в номинации «Абсолютное первенство».
Отметим, чемпионат проходил в Рязани в рамках национального проекта «Семья» и Года единства народов России.
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