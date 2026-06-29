Органисты из Печор, Петербурга и Ярославля выступят в Печорах в июле

10:00, 29 июня 2026, ПАИ

Программу концертов органной и ансамблевой музыки на июль представили в Печорах. Выступления пройдут в лютеранской церкви Святого Петра, напоминают организаторы.

Июльский концертный цикл откроется 1 июля в 18:30. Перед зрителями выступят органисты Дина Ихина и Денис Маханьков из Печор.

11 июля в 16:30 и 12 июля в 16:00 состоятся концерты органиста Михаила Мищенко и кларнетиста Никиты Стрелкова из Санкт-Петербурга.

18 июля в 16:30 и 19 июля в 16:00 в Печорах выступит органистка Светлана Разрядова из Ярославля.

25 июля в 16:30 концертную программу представят саксофонист Тимофей Борисов из Санкт-Петербурга и печорские органисты Дина Ихина и Денис Маханьков.

Ещё два концерта пройдут 26 июля в 16:00 и 27 июля в 18:00. Их участником станет органист Александр Новосёлов из Санкт-Петербурга.

Завершится июльский цикл 31 июля в 18:00. На сцену вновь выйдут саксофонист Тимофей Борисов и органисты Дина Ихина и Денис Маханьков.

Все выступления пройдут по адресу: улица Гагарина, 12а.