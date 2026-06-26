Молодёжь, жара, июнь: куда сходить в Пскове в эти выходные

22:19, 26 июня 2026, ПАИ

Масштабная программа ко Дню молодёжи пройдёт в Пскове 27 и 28 июня. Глава Борис Елкин пригласил жителей и гостей города присоединиться к празднику, опубликовав афишу на выходные в своём канале в мессендежере MAX.

В субботу в 10:30 в Детском парке (вход со стороны автобусной остановки) состоится прогулка с малышами в колясках по историческому центру города. В 12:00 в скейт‑парке имени Александра Невского стартует фестиваль уличных видов спорта.

В 16:00 на площадке у Советского моста в парке возле реки Псковы пройдёт праздник выпускников школ и молодёжи города. Одновременно в Финском парке откроется ряд активностей: гости смогут задать вопросы священнику, посетить лекцию, принять участие в интеллектуальной игре и ознакомиться с девятью тематическими пространствами.

В 18:00 на парковке возле ТЦ «Фьорд Плаза» начнёт работу выставка автомобилей в рамках фестиваля «Точка сцепления». Завершит субботнюю программу концерт исполнителя Zvonky – выступление состоится в Финском парке на сцене рядом с Советским мостом, начало в 20:00.

В воскресенье в 15:00 в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б) пройдёт фестиваль «Артчелла», где все желающие смогут проявить свои творческие способности.