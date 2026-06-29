Жара и грозы ожидают Псковскую область в последний день июня

10:45, 29 июня 2026, ПАИ

30 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +13...+18 градусов, днём +24...+29 градуса.

Атмосферное давление низкое.