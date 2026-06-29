В Плюсском районе завершили расследование убийства после драки в кафе

11:24, 29 июня 2026, ПАИ

В Плюсском районе завершили расследование уголовного дела об убийстве после драки в кафе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Местный житель обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ. По версии следствия, ночью 14 декабря 2025 года двое мужчин отдыхали в кафе и подрались. Один из них ушёл домой, второй поехал за ним на машине, стал угрожать и требовать выйти, держа в руках охотничий карабин. После этого мужчина вышел на улицу с гладкоствольным ружьём и во время ссоры выстрелил. От полученного ранения другой мужчина скончался на месте. Местный житель после этого вернулся домой.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.