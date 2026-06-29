15-летняя девочка пострадала в ДТП в Пскове

11:57, 29 июня 2026, ПАИ

Автомобили Opel и Renault Logan столкнулись на перекрёстке улиц Вокзальной и Советской в Пскове, сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX





В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала не пристегнутая ремнём безопасности девочка 15 лет, находившаяся в автомобиле Renault Logan.

Пострадавшую госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.