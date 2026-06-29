15-летняя девочка пострадала в ДТП в Пскове
Автомобили Opel и Renault Logan столкнулись на перекрёстке улиц Вокзальной и Советской в Пскове, сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала не пристегнутая ремнём безопасности девочка 15 лет, находившаяся в автомобиле Renault Logan.
Пострадавшую госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.
История чудесного спасения: в Псковской области 70-летний пенсионер сутки просидел в семиметровом колодце