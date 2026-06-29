Мучителя собаки Мии приговорили в Пскове к четырём годам колонии

11:59, 29 июня 2026, ПАИ

Псковский городской суд приговорил к четырём годам колонии строгого режима местного жителя, издевавшегося над собакой по кличке Мия. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Следствие установило, что 28 апреля 2025 года мужчина нанёс собаке не меньше двух ударов ножом в шею. В суде он признал свою вину частично – он не спорил с тем, что это сделал, но не согласился с тем, что действовал из хулиганских побуждений.

Суд учёл, что раньше мужчина уже был судим, и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима. В зале суда его взяли под стражу.

«Приговором суда собака по кличке Мия, переданная на ответственное хранение свидетелю, оставлена в её распоряжении», – отметили в пресс-службе суда.

Напомним, что, по данным следствия, мужчина, ранее имевший судимость, взял собаку под предлогом выгула, а затем ударил её ножом. Преступление пресекли проходившие мимо женщины, которые и подняли тревогу. Нападавший скрылся, а раненое животное оперативно доставили в ветеринарную клинику.

Благодаря помощи неравнодушных жителей города и сотрудников АНО «Шанс» собаке Мие была проведена сложная операция. В настоящее время жизнь и здоровье животного вне опасения, оно обрело новую любящую хозяйку. Подробности этой истории читайте тут.