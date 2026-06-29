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Происшествия

Более 1,5 млн рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

В нескольких районах Псковской области мошенники обманули людей на крупные суммы: потерпевшие лишились более полутора миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

Аферисты звонили и писали жителям Пскова, Псковского района и посёлка Локня в мессенджерах. Они представлялись сотрудниками банков, полиции и других организаций. Одних убеждали перевести деньги на «безопасные счета», чтобы спасти сбережения. Других запугивали уголовной ответственностью якобы за финансирование терроризма. Также были случаи обмана при покупке товаров через интернет, в том числе прицепа.

Все пострадавшие обратились в полицию. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, обстоятельства выясняются.

Полиция просит жителей быть осторожными, не поддаваться на уловки незнакомцев и не переводить деньги по их просьбам.

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