Александр Гончаренко: Депутаты – не кабинетные работники

11:05, 29 июня 2026, ПАИ

Как строилась работа в 2025 году? Почему ТОС стали главным инструментом диалога с жителями? Что изменилось в Пскове за год? На эти и другие вопросы в интервью ответил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

– Александр Георгиевич, на последней июньской сессии вы подвели итоги работы в 2025 году. Если резюмировать в целом, каким он был для городской Думы? Что считаете главным?

– Год был насыщенным. Мы провели 12 сессий, приняли 181 решение, состоялось 54 заседания комитетов, на которых рассмотрено более 217 вопросов. Это большой объём работы, но цифры – это лишь верхушка айсберга. Главное, что вся эта работа была направлена на конкретные дела, которые видят и чувствуют жители. Для меня как председателя важно, чтобы Дума не была кабинетным органом, который только принимает бумажки. Мы работаем в тесном контакте с главой города Борисом Елкиным, администрацией, контрольно-надзорными органами. И, что самое важное, с самими псковичами.

О ТОС: почему это работает

– Депутаты много говорят о развитии территориального общественного самоуправления. Почему этой теме уделяется такое внимание?

– Потому что ТОС – это самый прямой способ услышать людей и дать им возможность самим менять свой двор, свою улицу, свой город. Это не просто формальность. ТОС – это когда жители собираются, определяют, что им нужно: детская площадка, освещение, ремонт дорожек, и через конкурсы привлекают на это бюджетные средства. В 2025 году мы утвердили границы 43 новых территорий ТОС. На конец года в городе действовало уже 82 ТОС. Годом ранее таких решений было 39. Динамика очевидна, и она меня радует. Люди стали активнее, они понимают, что их голос действительно может изменить ситуацию. И это не просто мои слова – в областном конкурсе в 2025 году победили три заявки ТОС, в городском – 34. А это свыше 20 миллионов рублей. На эти деньги жители ремонтируют дворы, устанавливают видеонаблюдение, шлагбаумы, скамейки.

– Депутат Галина Невалённая на совместном заседании комитетов подняла вопрос об упрощении процедуры создания ТОС. Насколько это важно?

– Это очень важно. Главная трудность для жителей многоквартирных домов – сбор подписей. Процедура требует определённого количества голосов, и людям бывает сложно обойти все квартиры, особенно в больших домах. Мы этот вопрос прорабатываем. Наша задача – сделать так, чтобы создание ТОС было доступным для любой инициативной группы, а не только для самых организованных. В рамках Дня депутата мы специально проводили обучение для депутатов и их помощников по теме ТОС, рассказывали о схеме подачи документов, о том, как лучше назвать ТОС, чтобы не было проблем с администрированием.

О заслугах псковичей

– Почему для вас и для Думы принципиально публично отмечать людей, которые работают в соцсфере, в полиции, в армии? Их труд часто остаётся незаметным, но вы находите время и слова, чтобы сказать им спасибо.

– Потому что мы не должны забывать о людях, которые своим трудом делают наш город лучше. И для меня это не просто формальность, а добрая традиция. Когда человек знает, что его работу заметили и оценили, это меняет отношение к делу. В 2025 году наградами Псковской городской Думы были отмечены 32 жителя Пскова. Семь человек получили благодарственные письма, один – почётную грамоту, трое удостоены медали «За заслуги перед Псковом». Кроме того, благодарственные письма председателя Думы получили ещё 412 человек – это сотрудники социальной сферы, военнослужащие, представители правоохранительных органов. Люди, которые каждый день добросовестно выполняют свою работу и не ждут никаких почестей. Но мы считаем своим долгом сказать им спасибо.

– Отдельная тема – 80-летие Победы. Как Дума участвовала в подготовке?

– 2025 год был для всей страны юбилейным, и мы подошли к этому с особым вниманием. Была проделана огромная работа. Звание «Почётный гражданин города Пскова» присвоено 21 ветерану Великой Отечественной войны. Всего по городу вручено 1 257 юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Причём более 900 ветеранов получили их лично от депутатов. Мы выезжали к людям домой, поздравляли, вручали награды в торжественной обстановке. Искали ветеранов по адресам, запрашивали информацию в управляющих компаниях, в Социальном фонде, в соцзащите. Это была большая и очень важная работа – сказать спасибо тем, кто подарил нам мир.

О контрольных выездах

– За год было проведено 12 контрольных выездов депутатов в округа. Это действительно помогает или это формальность?

– Это не формальность. Практика контрольных выездов приносит реальный результат. Мы не реже одного раза в месяц выезжаем на свои избирательные округа вместе с главой города, представителями администрации, экспертами, встречаемся с жителями. Смотрим, что сделано, что не сделано, где требуется вмешательство. Итоги выездов рассматриваются на заседаниях профильных комитетов, а вопросы, которые требуют длительного решения, ставятся на контроль. Только так в режиме реального времени можно оперативно решать точечные проблемы.

– А как строится работа внутри Думы? Депутаты говорят, что с вами можно работать в режиме реального времени. Что это значит на практике?

– Это значит, что я всегда на связи. И для меня это не просто слова, а принцип работы. Если у депутата возникает вопрос, он может позвонить, написать, прийти – и мы оперативно разбираем ситуацию. Кроме того, мы серьёзно работаем над повышением профессионального уровня депутатов и их помощников. В рамках программы «День депутата» в 2025 году провели пять обучающих встреч. Говорили о формировании современной городской среды, о работе с обращениями граждан, о социальных контрактах, о том, как правильно заполнять декларации, как работать в соцсетях. Потому что депутат должен быть компетентным и открытым. И ещё один важный момент – мы заранее готовим материалы к сессиям, отправляем их депутатам, чтобы они могли ознакомиться и задать вопросы до заседания. Смысл не в том, чтобы создать рабочий шум, а чтобы был рабочий ритм.

Все решения, которые мы принимаем, все изменения, которые происходят в городе, – результат совместной работы депутатов, администрации и, самое главное, самих жителей. Мы открыты для диалога, мы слышим все вопросы и стараемся их решать.

Елена Иванова