Александр Козловский поблагодарил однопартийцев за доверие при формировании выборного списка ЕР

23:25, 28 июня 2026, ПАИ

По итогам первого этапа XXIII съезда партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие при формировании списков кандидатов на выборах в Госдуму.

Александр Козловский, напомним, на выборах в Госдуму представит Псковскую область по одномандатному округу № 150.

Александр Козловский также обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путин о том, что съезд «Единой России» проходит в сложное, судьбоносное для страны время: «Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил, средств и политической воли у нас хватает, в этом ни у кого не должно быть сомнений. Мы обязательно обеспечим безопасность страны и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся».

Александр Козловский также напомнил, что на съезде обсуждались предложения для Народной программы, с которой партия пойдёт на выборы, и утверждались списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

В частности, в ходе реализации Народной программы было создано и модернизировано 14,5 тысячи объектов здравоохранения, построено 1 700 детских садов на 250 тысяч мест и столько же школ на миллион мест, отремонтировано 630 вузовских общежитий, формируется сеть современных университетских кампусов. Благодаря Народной программе удалось расселить около 16 миллионов квадратных метров аварийного жилого фонда, при этом почти миллион человек переехал в новые дома.

«Это лишь часть работы в цифрах», – отметил Александр Козловский.

Во время подготовки новой редакции Народной программы «Единая Россия» получила почти 2,5 миллиона инициатив граждан. Этот документ станет планом работы парты на ближайшие пять лет и ответом на главные вызовы, с которыми столкнулась Россия.

«На сегодняшний день жители Псковской области внесли около 9 тысяч предложений, сбор завершится в августе», – уточнил Александр Козловский.

При работе по подготовке новой Народной программы партия определила семь таких вызовов, которые должны найти отражение в структуре и содержании предвыборного документа.

«Речь идёт о следующих вызовах: демография, изменение на рынке труда и появления новых профессий, неравномерное развитие регионов России, беспрецедентное экономическое давление, стремительное развитие технологий, широкое использование цифровых платформ и обеспечение безопасности Отечества в целом», – перечислил Александр Козловский.

Окончательная редакция Народной программы будет утверждена на втором этапе съезда партии 22 августа.

Также в ходе съезда председатель партии Дмитрий Медведев представил первую пятёрку лидеров списка «Единой России» в Госдуму, её возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров.