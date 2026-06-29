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Общество

Завершается подключение Лисьих Горок к системе водоснабжения Пскова

Завершается подключение микрорайона Лисьи Горки к системе водоснабжения Пскова. Муниципальное предприятие «Горводоканал» приступило к завершающему этапу работ, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба МП Пскова «Горводоканал»

История проблемного водоснабжения посёлка Лисьи Горки насчитывает несколько десятилетий. Изначально подземный водозабор там был устроен с нарушениями технологии, жители были вынуждены пользоваться водой несоответствующего качества. Горводоканал периодически осуществлял промывку сетей, но это не решало проблемы.

В результате было принято решение подключить микрорайон к городской системе водоснабжения. В прошлом году была выполнена врезка в существующий водовод и проложены две трубы диаметром 160 миллиметров вдоль улицы Николая Васильева. В этом году подрядчик ООО «Дорспецстрой» заменил большую часть разводящих сетей в посёлке на новые полиэтиленовые трубы и проложил водопроводную сеть на улице Светлой. Кроме того, на новых сетях установили 17 гидрантов для пожаротушения.

Общая протяжённость нового кольцевого водоснабжения составила более 3,5 километра.

По словам главного инженера МП Пскова «Горводоканал» Андрея Алябьева, большая часть новых сетей промыта и продезинфицирована. Уже сейчас многие абоненты микрорайона пользуются водой из городской системы, которая безопасна для потребления и полностью соответствует требованиям СанПиН.

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