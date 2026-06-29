Атмосферный фронт с грозовыми дождями накроет СЗФО
Влияние атмосферных фронтов принесёт на Северо-Запад России жару до +25 и грозовые дожди, сообщает метеоцентр «Фобос».
На этой неделе в Северо-Западном федеральном округе ожидается влияние атмосферных фронтов, которые принесут грозовые дожди. Вместе с облаками в регион поступят прогретые воздушные массы.
Температура днём на севере СЗФО поднимется до +15…+20 градусов. В южной части округа столбики термометров покажут +20…+25. В первые дни недели воздух прогреется на 2–3 градуса выше указанных значений.
Грозовые дожди будут время от времени сопровождать погоду в течение недели.
Отметим, 30 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
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