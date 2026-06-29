Атмосферный фронт с грозовыми дождями накроет СЗФО

11:26, 29 июня 2026, ПАИ

Влияние атмосферных фронтов принесёт на Северо-Запад России жару до +25 и грозовые дожди, сообщает метеоцентр «Фобос».

На этой неделе в Северо-Западном федеральном округе ожидается влияние атмосферных фронтов, которые принесут грозовые дожди. Вместе с облаками в регион поступят прогретые воздушные массы.

Температура днём на севере СЗФО поднимется до +15…+20 градусов. В южной части округа столбики термометров покажут +20…+25. В первые дни недели воздух прогреется на 2–3 градуса выше указанных значений.

Грозовые дожди будут время от времени сопровождать погоду в течение недели.

Отметим, 30 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.