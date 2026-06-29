Что предлагает Пушкинский заповедник в июле, рассказали псковичам

11:43, 29 июня 2026, ПАИ

Служба информации Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сообщает о наиболее ярких событиях предстоящего июля.

После традиционного «санитарного вторника», который в этот раз пришёлся на 30 июня, усадьбы Пушкинского заповедника возобновят приём посетителей по графику высокого сезона: без выходных, с продлённым временем работы по субботам.

Помимо традиционных обзорных и тематических экскурсий в течение ближайшего месяца для гостей подготовлено множество самых разнообразных предложений.

«Задаст тон» центральному месяцу лета яркий фольклорный праздник «Купаленка – ночка маленька». Главным научным событием июля станут научные чтения «Музей. Реставратор. Реставрация», посвящённые памяти Саввы Ямщикова. Любителей поэзии в хорошем исполнении приглашают на арт-экскурсии известного актёра театра и кино Михаила Драгунова. Меломаны смогут побывать на концертах из многолетнего, весьма успешного музейного проекта «Летние вечера в русской усадьбе» в Тригорском, а также на выступлениях воспитанников Всероссийской творческой школы «Теремок» в Научно-культурном центре музея. А к числу самых ярких художественных событий лета-2026 можно отнести выставку «Первое впечатление», где представят работы студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, созданные в дни их традиционной практики в «Михайловском».

Подробная афиша июльских событий опубликована на официальном сайте музея в разделе «Календарь».