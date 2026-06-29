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Спорт

Псковские спортсменки привезли четыре медали с первенства России по грэпплингу

Воспитанницы псковской спортивной школы «Лидер» завоевали награды на первенстве России по спортивной борьбе (грэпплинг) в Уфе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

  • Первенство России по спортивной борьбе
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Первенство России по спортивной борьбе
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Первенство России по спортивной борьбе
    Фото: пресс-служба администрации Пскова
  • Первенство России по спортивной борьбе
    Фото: пресс-служба администрации Пскова

Турнир проходил с 25 по 26 июня и собрал 1 500 спортсменов из 63 регионов страны.

Анастасия Ребезова стала победительницей сразу в двух дисциплинах – «грэпплинг» и «грэпплинг-ги», завоевав две золотые медали. Варвара Родихина отметилась двумя бронзовыми наградами в тех же категориях.

В администрации города поздравили спортсменок и их наставников, пожелав им не останавливаться на достигнутом. «Желаем не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и радовать новыми победами!» – подчеркнули в администрации.

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