Семья Александровых из Великих Лук поборется за 5 млн рублей в финале всероссийского конкурса

12:23, 29 июня 2026, ПАИ

Семья Александровых из Великих Лук примет участие в финале всероссийского конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финал пройдёт с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В решающем этапе конкурса примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России – более двух тысяч человек в возрасте от 5 до 86 лет. Победители получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Итоги будут подведены в День семьи, любви и верности.

От Псковской области в финал вышла семья Александровых. Они рассказали, что рассчитывают на победу и планируют посвятить её дедушке в честь его 70-летия.

«Очень много хороших семей. Серьёзная конкуренция. Финал – прекрасная возможность отправиться в путешествие всем вместе. Главное – верить в свою семью, слушать и слышать друг друга», – отметили Александровы. Семья также подчеркнула, что дистанционный этап конкурса принёс им много положительных эмоций и пополнил семейный архив фото и видео.

Всего во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» от Псковской области приняли участие 847 семей – более 2,6 тысячи человек.

Финалисты проекта прошли окружные полуфиналы и дополнительные онлайн-задания. В финале встретятся 300 команд по итогам полуфиналов и ещё 30 семей, выполнивших дополнительные задания в дистанционном формате с ноября 2025 по май 2026 года.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что конкурс стал большим семейным праздником и объединил семьи с разными историями и традициями.

Торжественное открытие финала состоится 5 июля и будет посвящено Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие в национальных костюмах и фестиваль «Гастрономическая Россия».

6 и 7 июля пройдут конкурсные испытания, где семьи покажут эрудицию, смекалку и умение работать в команде.

8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится церемония награждения в Зелёном театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей, а все 330 финалистов отправятся в семейные путешествия.

Конкурс «Это у нас семейное» реализуется в рамках национального проекта «Семья».