Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семья Александровых из Великих Лук поборется за 5 млн рублей в финале всероссийского конкурса

Семья Александровых из Великих Лук примет участие в финале всероссийского конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финал пройдёт с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: pskov.ru

В решающем этапе конкурса примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России – более двух тысяч человек в возрасте от 5 до 86 лет. Победители получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Итоги будут подведены в День семьи, любви и верности.

От Псковской области в финал вышла семья Александровых. Они рассказали, что рассчитывают на победу и планируют посвятить её дедушке в честь его 70-летия.

«Очень много хороших семей. Серьёзная конкуренция. Финал – прекрасная возможность отправиться в путешествие всем вместе. Главное – верить в свою семью, слушать и слышать друг друга», – отметили Александровы. Семья также подчеркнула, что дистанционный этап конкурса принёс им много положительных эмоций и пополнил семейный архив фото и видео.

Всего во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» от Псковской области приняли участие 847 семей – более 2,6 тысячи человек.

Финалисты проекта прошли окружные полуфиналы и дополнительные онлайн-задания. В финале встретятся 300 команд по итогам полуфиналов и ещё 30 семей, выполнивших дополнительные задания в дистанционном формате с ноября 2025 по май 2026 года.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что конкурс стал большим семейным праздником и объединил семьи с разными историями и традициями.

Торжественное открытие финала состоится 5 июля и будет посвящено Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие в национальных костюмах и фестиваль «Гастрономическая Россия».

6 и 7 июля пройдут конкурсные испытания, где семьи покажут эрудицию, смекалку и умение работать в команде.

8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится церемония награждения в Зелёном театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей, а все 330 финалистов отправятся в семейные путешествия.

Конкурс «Это у нас семейное» реализуется в рамках национального проекта «Семья».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






29 июня 2026

В России разработают гибкую систему скоростных ограничений на дорогах
29 июня 2026

Больше шести тысяч гостей собрал фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский»
29 июня 2026

В России выросли цены на автозапчасти для иномарок
29 июня 2026

Митинг памяти ко Дню партизан-подпольщиков прошёл в Пскове
29 июня 2026

Необходимые для эффективной адаптации участников СВО меры назвал Станислав Пугач на съезде ЕР
29 июня 2026

Семья Александровых из Великих Лук поборется за 5 млн рублей в финале всероссийского конкурса
29 июня 2026

Мучителя собаки Мии приговорили в Пскове к четырём годам колонии
29 июня 2026

Что предлагает Пушкинский заповедник в июле, рассказали псковичам

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...