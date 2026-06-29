Семья Александровых из Великих Лук поборется за 5 млн рублей в финале всероссийского конкурса
Семья Александровых из Великих Лук примет участие в финале всероссийского конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финал пройдёт с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В решающем этапе конкурса примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России – более двух тысяч человек в возрасте от 5 до 86 лет. Победители получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Итоги будут подведены в День семьи, любви и верности.
От Псковской области в финал вышла семья Александровых. Они рассказали, что рассчитывают на победу и планируют посвятить её дедушке в честь его 70-летия.
«Очень много хороших семей. Серьёзная конкуренция. Финал – прекрасная возможность отправиться в путешествие всем вместе. Главное – верить в свою семью, слушать и слышать друг друга», – отметили Александровы. Семья также подчеркнула, что дистанционный этап конкурса принёс им много положительных эмоций и пополнил семейный архив фото и видео.
Всего во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» от Псковской области приняли участие 847 семей – более 2,6 тысячи человек.
Финалисты проекта прошли окружные полуфиналы и дополнительные онлайн-задания. В финале встретятся 300 команд по итогам полуфиналов и ещё 30 семей, выполнивших дополнительные задания в дистанционном формате с ноября 2025 по май 2026 года.
Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что конкурс стал большим семейным праздником и объединил семьи с разными историями и традициями.
Торжественное открытие финала состоится 5 июля и будет посвящено Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие в национальных костюмах и фестиваль «Гастрономическая Россия».
6 и 7 июля пройдут конкурсные испытания, где семьи покажут эрудицию, смекалку и умение работать в команде.
8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится церемония награждения в Зелёном театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей, а все 330 финалистов отправятся в семейные путешествия.
Конкурс «Это у нас семейное» реализуется в рамках национального проекта «Семья».
Больше шести тысяч гостей собрал фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский»
Необходимые для эффективной адаптации участников СВО меры назвал Станислав Пугач на съезде ЕР
Семья Александровых из Великих Лук поборется за 5 млн рублей в финале всероссийского конкурса