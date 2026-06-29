Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали на дорогах в Псковской области

13:40, 29 июня 2026, ПАИ

Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения, выявила в Псковской области Госавтоинспекция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 26 июня на Октябрьском проспекте в Великих Луках инспекторы ДПС остановили для проверки автомашину «Хендай». Выяснилось, что за рулём иномарки в нетрезвом состоянии находился 33-летний местный житель.

27 июня в Палкинском районе дорожные полицейские также выявили нетрезвого 44-летнего мужчину, ехавшего на автомобиле ВАЗ.

Автомобили изъяты, все обстоятельства произошедшего выясняются.