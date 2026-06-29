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Общество

В России выросли цены на автозапчасти для иномарок

Автозапчасти для самых популярных в России марок с начала 2026 года подорожали в среднем на 6 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Наиболее заметный рост зафиксирован у Peugeot (+20 %), Porsche (+15 %) и Subaru (+12 %). В РСА пояснили, что автомобилей этих марок в России меньше, поэтому даже небольшие изменения спроса и предложения заметно отражаются на стоимости.

По данным участников рынка, розничные цены на запчасти для иномарок в массовом сегменте выросли примерно на 15–20 %. Базовые расходники и типовые детали ходовой части прибавили 9–15 %, а редкие позиции, сложные узлы, электроника и кузовные элементы подорожали на 15–25 %. Быстрее всего дорожают детали, зависящие от импорта, логистики и валютных расчётов: кузовные элементы, выхлопные системы, оригинальные компоненты двигателя и трансмиссии.

Основными факторами роста цен стали волатильность курса рубля, удорожание логистики, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка. Средний возраст машин в России превысил 15 лет, поэтому спрос на ремонт растёт. По прогнозам экспертов, к концу 2026 года запчасти могут подорожать ещё на 10 %.

Также эксперты считают, что рост цен на запчасти может повлиять на стоимость полисов ОСАГО.

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